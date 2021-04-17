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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Selçuk Bayraktar'dan 'Bayraktar TB2 S/İHA' paylaşımı: Sınıfında dünyanın en iyisi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan Bayraktar TB2 TB2 SİHA/İHA'yı "Kendi sınıfında dünyanın en iyisi!" notuyla paylaştı.

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Baykar teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yeni bir paylaşım geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı robot uçak çalışmasının özelliklerini açıkladı.

Bayraktar, "Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi! Köklerden Göklere..." notuyla paylaştığı yeni SİHA'nın özelliklerini ise şu şekilde sıraladı:

-Dünyada rekor düzeyde %93 yerlilik

-Türk mühendislerin özgün tasarımı

-Milli yazılım

-Kritik tüm aksam ve bileşenler milli

-3 yedekli uçuş kontrol ve seyrüsefer sistemi

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