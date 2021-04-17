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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Twitter'dan 'erişim sorunu' açıklaması: Çözmek için çalışıyoruz

Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

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