MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Elektrik nakil hatları koptu. Ağaçların devrilmesi nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu. Denizli'de ise bir evin bahçe duvarı fırtına nedeniyle yıkılırken üzerine aydınlatma lambası düşen otomobil zarar gördü.

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Bodrum’da sabahın erken saatlerinden itibaren Güneydoğu yönünden esen fırtına etkili oldu. Fırtına ilçenin güney kıyılarında daha çok hissedildi. Ortakent Yahşi Mahallesi’nde bir ağaç rüzgarın şiddetine dayanamayarak Müsgebi Caddesi’ne yıkıldı.

Yıkılan ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine polis ve zabıta ve itfaiye ekipleri bahse konu yere sevk edildi. Cadde ortasına yıkılan ağaç, ekipler tarafından parçalara ayrılarak yoldan kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kapanan yol trafiğe açıldı.

Denizli'de araçlar zarar gördü

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Bazı noktalarda çöp konteynerleri rüzgar nedeniyle yola savrulurken kimi noktalarda ise ağaçlar devrilerek yolu kapatırken aydınlatma direkleri koparak park halindeki araçlara zarar verdi. Aynı zamanda bir evin bahçe duvarı rüzgar nedeniyle yıkılırken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir inşaata ait iskele ise yine şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Bir iş yerine ait tabela ise olduğu yerden koparak boş sokağa düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi ile dışarıda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.