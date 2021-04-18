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EKONOMİ

Bedava patates izdihamı! Korona unutuldu adeta birbirlerini ezdiler

ŞANLIURFA'nın Eyyubiye ilçesinde kamyonla dağıtılan bedava patateslerden alabilmek için insanlar adeta biririni ezdi. Korona önlemleri unutuldu. Sosyal medya bu görüntülere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçinin elinde kalan patates ve soğanları satın alarak vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alım yapılması için talimat vermesinin ardından, üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sokak ortasında bir kamyondan yapılan patates dağıtımına halkın yoğun ilgi gösterdiği ve izdiham yaşandığı görüldü.

Eyyubiye Çamlık Düğün Salonu önüne park eden kamyondan yapılan dağıtımında izdiham oluşturan vatandaşların sosyal mesafe ve salgın kurallarını dikkate almadığı fark edildi. Yapılan dağıtımın da düzensizliği dikkat çekti. Bazı vatandaşların izdiham sırasında yere düşen patatesleri toplamaya çalıştığı görüldü.

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