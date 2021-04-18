ORDU'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yolda, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında dönen ve jandarma ekiplerince yakalanan sürücüye 13 bin 475 ceza uygulanarak ehliyetine de el konuldu. Ekiplerce sürücü ve kız arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan da idari para cezası da uygulandı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı. Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Yanında bulunan kız arkadaşı yolun ortasında beklerken aracıyla etrafında dönen sürücünün tehlikeli hareketlerine dair görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Görüntüler ortaya çıkmasının ardından jandarma ekiplerince yakalanan sürücüye 13 bin 475 ceza uygulanarak ehliyetine de el konuldu. Ekiplerce sürücü ve kız arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan da idari para cezası da uygulandı.