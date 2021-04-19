Habertürk yazarı Kübra Par: Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosu tuttu çünkü...

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen günlerde çektiği bir videoda mutfağının gündem olmasının samimiyet kaynaklı olduğunu söyledi.

Kübra Par, Habertürk'teki bugünkü yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 2 aydır farklı bir iletişim yolu kullandığını söyledi.



Par'ın yazısı şu şekilde;

Telefonla çektiği yarı amatör video mesajlarla halka sesleniyor. Aslında bu yöntemi dünya liderleri geçen yıldan beri uyguluyor. Özellikle Almanya Şansölyesi Angela Merkel pandemi döneminde vatandaşlarına seslenmek için sık sık videolar çekti. Hatta geçen yıl mart ayında salgın nedeniyle torunların büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret etmemesi gerektiğini anlattığı videoyu Türkçe altyazı ile paylaşmıştı. Yani Kılıçdaroğlu’nun bu yeni stratejisi kendisinin keşfettiği bir şey değil ama iyi kullanıyor. Sosyal medya hesaplarını kontrol ettim. Bu videoların ilkini 2 Şubat 2021’de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde öğrencilere destek amacıyla çekmiş ve o paylaşımı 2 milyonun üzerinde izlenmiş. Etki gücünü fark etmiş olmalı ki son 2 ayda bu şekilde toplam 11 video paylaşmış.

'Kurgu değilse eğer aşırı doğal ve mütevazı'

Bu videolardan en dikkati çekicinin geçen günlerde Kılıçdaroğlu’nun mutfağında çektiği video olduğunu ifade eden Par, şöyle devam etti:

Kurgu değilse eğer aşırı doğal ve mütevazı bir atmosferde çekilmişti. Mutfak tezgâhındaki yeşil temizlik bezi ve bulaşık deterjanı bile olduğu gibi bırakılmıştı. Arka plandaki görüntü, CHP Lideri'nin lüks değil gayet ortalama bir yaşam standardı olduğuna işaret ediyordu.

Zaten mekân üzerine o kadar çok yorum yazıldı ki kendisi de sonunda “Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş :) Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz” diye bir tweet daha attı. İletişim stratejisi açısından ben bu 'self-video'ları iki nedenle başarılı buluyorum. Birincisi, kürsüden prompter’dan yapılan konuşmaların aksine çok daha sıcak, samimi ve dikkat çekici. İkincisi, muhalefetin iktidarı ekonomi yönetimi ve devlet harcamaları üzerinden eleştirdiği bir dönemde halka “Ben de sizden biriyim” mesajı vermesi açısından etkili.

“Sadece aklıma takılan bir nokta var...''

“Sadece aklıma takılan bir nokta var; halkımız kendi standardında yaşam süren siyasetçileri mi seviyor yoksa standardını yükseltme potansiyeli olanları mı? Bilemiyorum…”