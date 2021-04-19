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Son anda fark etti! İstanbul'da foyaları ortaya çıkınca kayıplara karıştılar

İSTANBUL'da bir dükkanın kepengi açmaya çalışan 5 hırsız, iş yeri sahibinin kendilerini fark etmesiyle başarısız oldu.

Olay, Sutangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde panelvan bir minibüsle dükkanın önüne yanaşan 5 hırsız, araçtan inerek iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açmak için çalışırken, bu sırada dükkan sahibi ise iş yerini açmak için evinden çıktı. Dükkanının önünde bulunan minibüsten şüphelenen iş yeri sahibi polisi aramak için eline telefonu aldığı esnada hırsızlar aracı çalıştırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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