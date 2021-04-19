Akrep burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları çarşamba gününe aman dikkat!

19-25 Nisan haftası Akrep burcunu neler bekliyor? İşte sizler için haftalık Akrep burcu yorumu...

Haftaya başlarken Ay Yengeç burcunda demek ki derin ve duygusal bir ruh hali içerisinde olacaksınız. Salı gününden itibaren Ay Aslan burcuna giriş yapacak yani gündeminiz kariyer! Çarşamba sabahı Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri depresif ve mutsuz yapabilir.

Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki gayet sosyalsiniz arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz böyle bir enerji başlayacak perşembeden sonra sizler için.