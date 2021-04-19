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BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA Mars'ta helikopter uçurdu veriler dünyaya ulaştı

NASA Mars'ta helikopter uçurdu. Mars helikopteri Ingenuity 287 milyon km ötedeki Kızıl Gezegen’de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve başka bir gezegende uçan ilk motorlu araç olarak tarihe geçti.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği Mars'taki helikopter uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars programı kapsamında 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olan Ingenuity adlı helikopter, tarihi uçuş denemesinde yüzeyden 3 metre yükselerek başarılı şekilde iniş yaptı.

NASA'dan yapılan açıklamada, uçuşun başarılı olduğu duyuruldu. Test uçuşu, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşti. Tarihi anlar, NASA tarafından canlı yayınlandı.

Veriler dünyaya 3 saat sonra ulaştı

Mars’taki ilk uçuş Türkiye saatiyle 10.30’da gerçekleşti. İnişe ilişkin verilerin ise 3 saat sonra dünyaya ulaştığı bildirildi. NASA çalışanları, uçuşun başarılı olduğuna ilişkin verileri aldı. Yaşanan sevinç anları saniye saniye kameralara yansıdı.

 Uçuşa dair fotoğraf paylaşıldı

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