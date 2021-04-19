Terazi burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları kariyer konularına dikkat!

Bu hafta Terazi burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 9-25 Nisan haftası Terazi burcunu yorumladı...

19-25 Nisan haftası Terazi burcunu neler bekliyor? Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz demek ki kariyer konularıyla ilgili güçlü bir başlangıç yapıyorsunuz. Salı sabahı itibari ile çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda buda demek oluyor ki yine kariyer konuları devam edecek iş konularında bir hareketlenme var!

Çarşamba sabahı bir Ay Satürn karşıtlığı olacak ve buda sizleri depresif ve mutsuz yapabilir aman dikkat. Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda yani artık iç dünyanıza dönmeye başlıyorsunuz.