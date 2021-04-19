Yay burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!

19-25 Nisan haftası Yay burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür siz internethaber.com okuyucuları için yorumladı...

Pazartesi Ay Yengeç burcunda olacak demek ki hesap kitapla başlıyorsunuz haftaya yani finansal konular oldukça ön planda. Salı sabahı itibari ile Ay Aslan burcuna girecek ve perşembe sabahına kadar orada buda demek oluyor ki hayata bakış açınız, maneviyatınız, derin düşünceleriniz bunlar dikkat çekecek.

Çarşamba günü bir Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri duygusal olarak zorlayacak kendinizi bastırılmış hissedeceksiniz dikkat. Perşembe itibari ile ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda yani odağınız iyice kariyerde!