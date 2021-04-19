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Batman'da 1 saat arayla akıl almaz 2 hırsızlık! O anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

BATMAN’da park halindeki aracın camını kıran hırsızlar, araç içerisinde bulunan cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldı. Bir saat sonra tekrar aracın yanına gelen hırsızlar, bu defa da değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı.

Batman merkez Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan bir araç hırsızların hedefi oldu. Sabah saat 05.00’da araç camını kıran hırsızlar önce cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çalarak olay yerinden hızla ayrıldı. Araçta başka değerli eşyaların da olduğunu düşünen hırsızlar, bir saat sonra tekrar hırsızlık yaptıkları yere geldi. Şahıslar, araçta ne var ne yok hepsini alıp kayıplara karıştı. Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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