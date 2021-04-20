BIST 1.377
DOLAR 8,09
EURO 9,75
ALTIN 460,12
MEDYA

Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 22 Nisan 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesinde cerrahi bölüm asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır. Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Alev Alev 24. bölüm fragmanı
Adana'da yarış sırasında attan düşen jokey Samet Erkuş'un durumu ciddiyetini koruyor
Annesiyle yürürken tren raylarına düştü! Korku dolu anlar kamerada
Kova burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları kariyer konularına dikkat!
Yengeç burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları ikili ilişkilere dikkat!
Batman'da 1 saat arayla akıl almaz 2 hırsızlık! O anlar kameraya yansıdı
Yay burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları gündeminiz para!
Akrep burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları çarşamba gününe aman dikkat!
Terazi burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları kariyer konularına dikkat!
Adıyaman'da kalpazanlardan pes dedirten sözler: Rahat çekin, 2 saate kadar...
Yorumlar