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Kova burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları kariyer konularına dikkat!

19-25 Nisan haftası Kova burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür siz internethaber.com okuyucuları için yorumladı...

Pazartesi Ay Yengeç burcunda demek ki haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlıyorsunuz haftaya. Salı, çarşamba ve perşembe öğleden sonraya kadar Ay Aslan burcunda yani hafta ortası oldukça sosyalsiniz ve ikili ilişkiler oldukça dikkat çekiyor.

Çarşamba günü Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri mutsuz ve depresif yapabilir ama dikkat! Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcunda buda demek oluyor ki gündeminiz para.

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