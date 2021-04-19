Balık burcu 9-25 Nisan haftalık yorumları aşk hayatınız gündemde!

Balık burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 19-25 Nisan haftalık Balık burcu yorumu...

Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda demek ki haftaya başlarken aşk konuları ön plana çıkacak. Salı sabahı itibari ile Ay Aslan burcunda yani çok çalışacağınız zamanlar bekliyor sizler iş konuları oldukça ön plana çıkacak.

Çarşamba sabahı Ay Satürn karşıtlığı yaşanacak buda sizleri depresif yapabilir! Perşembe öğleden sonra ve bütün hafta sonu Ay Başak burcuna girecek buda demek oluyor ki sosyal ir hafta sonu olacak sizler için.