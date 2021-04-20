90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Asya, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

56 yaşındaki sanatçı Asya, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğünü söyleyen Asya, sosyal medyadan yayınladığı videoda, şiddetli öksürük nedeniyle nefes almakta zorlandığını gözler önüne serdi.

'COVİD-19 Kızım Aslı’nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil.. Bu videoyu ,hala covide inanmayan ,covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan ,hem kendi ,hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum .Allah sizi ıslah etsin.' dedi.