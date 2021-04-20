CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, sesi kısılınca zor anlar yaşadı
CHP grup toplantısında partililere seslenen Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında art arda sesinin kısılmasıyla kürsüde zor anlar yaşadı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Meclis'teki grup toplantısını bugün gerçekleştirdi. Grup toplantısında kameraların ve CHP'li vekillerin karşısına geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kürsüde zor anlar yaşadı.
Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sırasında boğazının gıcık tutmasıyla art arda sesi kısıldı.