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MAGAZİN

Müge Anlı Instagram'dan halk oyunları oynadığı videosunu yayınladı

Kısa sürede 1,5 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, birkaç gün önce türkü söylediği bir video yayınlamıştı. Müge Anlı, bu sefer halk oyunları oynadığı anları paylaştı.

Atv ekranlarının vazgeçilmez ismi Müge Anlı, hayranlarından gelen ısrarlara dayanamayıp Instagram hesabı açmıştı. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında sevenlerinin desteğini beklediğini söyleyen Müge Anlı'nın takipçi sayısı dakikalar içinde 1 milyonu aştı.

3 gün önce türkü söylediği anları yayınlayan Müge Anlı, bu sefer de perşembe gününü bekleyemeden geçmişten bir videosunu yayınladı. Halk oyunları oynadığı anları yayınlayan ünlü isim paylaşıma, "Gün #tbt günü değil ama... Pandemi sonrası yapılacaklar listemin en başında yine halk oyunlarına dönmek var. Çok özledim" notunu ekledi.

Müge Anlı'nın oyun videosu saatler içinde 1,3 milyon görüntülenmeye ulaştı. Anlı'nın türkü söylediği video da 3 gün içinde 2,6 milyon görüntülenmişti.

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