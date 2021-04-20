Kılıçdaroğlu 128 milyar doların peşkeş çekildiğini iddia etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın rezervindeki 128 milyar doların peşkeş çekildiğini iddia ederek, "Geçen hafta çarşamba günü, bu soruya cevap bekler benden diyen Erdoğan, grup toplantısı yapamadı'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde "128 milyar dolar nerede" tartışması vardı.

Merkez Bankası rezervleriyle ilgili hükümetin ekonomi kurmaylarının yaptığı peş peşe açıklamalara ikna olmayan Kılıçdaroğlu, "128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara peşkeş çekildi, burunlarından fitil fitil getireceğim" dedi.

Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, ''Genelge çıkarıyorsun, illerde barolar kongre yapmayacak. Sen kongre yapıyorsun. Üstelik övünüyorsun, 'salon lebaleb doldu' diye. İnsanlar maskesiz orada bir de bununla övünüyorsun. Dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine geçen seçimlerde AKP'ye oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde, 341 bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. O kongreleri yapanların vebali günahı yok mu? Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa bulabiliyorsunuz. Bilim Kurulu'nun ne dediğini bilen var mı, ne söylediğini bilen var mı, neyi önerdiğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, '84 milyon sorumludur bundan' diyor. Bunlar devleti falan yönetmiyor. İnsanlar ölüyor bunlar sadece izliyor'' ifadelerini kullandı.