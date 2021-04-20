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Antalya'da bisikletiyle yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da akrobasi tutkunu gençlerin tarihi Kaleiçi’nde bulunan surlar üzerinde bisikletleri ile yaptıkları şovlar izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay, Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde bulunan surların üzerinde yaşadı. Akrobasi tutkunu gençlerin, yanlarına aldıkları bisikletler ile surlar üzerine çıkarak tehlikeli hareketlerde bulunduğu görüldü. Gençlerden birisi bindiği bisikleti surların kenarında zaman zaman tek teker üzerinde kullanarak adeta ölüme meydan okudu. Genç bisikletçi bununla da kalmayarak bir surun üzerinden başka bir sura atladı.

Gençlerin yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan surlar üzerinde yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri görüntüleri izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Öte yandan sosyal medyada beğeni almak için ölümü göze alan ve o anları kask kameraları ile kaydeden gençlerin görüntülerini izleyenler duruma tepki gösterdi. Bir süre daha hareketlerine devam eden gençler daha sonra eylemelerine son verdiği görüldü.

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