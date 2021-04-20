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İstanbul'da sokakta kadına dehşeti yaşattı! Film izler gibi izlediler

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında bir kadın sokak ortasında darbedildi.  O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kadın, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında yere yatırılıp dövüldü. Talihsiz kadın darbedilirken çevredekilerin olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.  Öte yandan çiftin olayın gerçekleştiği sokakta oturduğu öğrenilirken polise de şikayette bunulmadığı kaydedildi.

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