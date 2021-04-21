ABD'de polisin 16 yaşındaki siyahi genci tabancayla vurarak öldürdüğü anlar
ABD Ohio'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 16 yaşındaki siyahi Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti. Bryant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ohio eyaletinin Columbus şehrinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.
4 el ateş etti, hastanede öldü
The Columbus Dispatch'in aktardığına göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'a 4 el ateş etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.