ABD Ohio'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 16 yaşındaki siyahi Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti. Bryant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ohio eyaletinin Columbus şehrinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

4 el ateş etti, hastanede öldü

The Columbus Dispatch'in aktardığına göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'a 4 el ateş etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.