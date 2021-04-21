İSTANBUL'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybeden kamyonetin kaldırımdaki yayaya çarptığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Nisan Perşembe günü saat 17:55 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Çinçindere Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 DIV 832 plakalı kamyonet sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımda yürüyen Mehmet Ali Turan’a (55) daha sonra park halinde olan minibüse çarparak durdu. Turan, çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki duvara fırlayarak ağır yaralanırken kamyonet şoförü minibüse çarptıktan sonra araç içerisinde hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Feci kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yeri kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde tekstil işçisi Mehmet Ali Turan’ın mesaisi bittikten sonra işyerinden ayrılarak evine gitmek için yola çıktığı esnada cadde üzerinde kontrolü kaybederek kaldırıma savrulan kamyonetin Turan’a şiddetli şekilde çarptığı görülüyor. Kamyonetin Mehmet Ali Turan’a çarptıktan sonra park halindeki minibüse vurarak durduğu anlaşılırken iş yerinden çıkmakta olan diğer işçilerin ise saniyelerle kazayı atlattığı görülüyor.



Yaralının kanlar içinde yer yattığı anlar cep telefonu kamerasında

Kaza sonrası Mehmet Ali Turan’ı yerde kanlar içinde gören iş arkadaşları Turan’ın bilincinin kapanmaması için dakikalarca uğraştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan Turan’ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Kaza sonrası yaralının kanlar içinde yerde yattığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



"Yetiştirdik ama ağır yaralıydı"

Feci kaza sonrası yaralı kazazedeye yardım ettiklerini söyleyen Volkan Akova, “Olay mahalli 18:00-18:30 sıralarıydı sanırım. Yağmurlu hava vardı. Çatıda çalışıyorduk. Çok büyük bir ses geldi. Tabi biz olay anında hemen çıktık. Arabanın herhalde arka tarafı kaymış. Duran arabaya vurdu. Hemen akabinde de arkadaş işten çıkıyordu sanırım, arabanın arasında kaldı. Ağır yaralıydı. Hemen ilk müdahaleyi yaptık biz. Klimacı arkadaşlar vardı. Dili boğazına kaçmıştı. Kaşıkla dilini çıkartmaya çalıştık. 10-15 dakika mücadele ettik. Ambulansı çağırdık. Esnaf arkadaşlarla ambulansa kaldırdık. Yetiştirdik ama ağır yaralıydı” diye konuştu Hastanede tedavisi devam eden Mehmet Ali Turan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.