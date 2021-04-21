ABD’de kavga ihbarına giden polis, 16 yaşındaki siyahi genci öldürdü

ABD Ohio'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 16 yaşındaki siyahi Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti. Bryant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

ABD'de George Floyd cinayetine ilişkin yargılamanın yapıldığı ve eski polis Derek Chauvin'in 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmasından kısa bir süre sonra, bir polis cinayeti daha yaşandı.

Ohio eyaletinin Columbus şehrinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

4 el ateş etti, hastanede öldü

The Columbus Dispatch'in aktardığına göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'a 4 el ateş etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Hiç uyarıda bulunmadan vurdu" iddiası

Öte yandan, yerel basında yer alan diğer haberlere göre, 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü iddia edildi. 10TV'nin haberine göre, Byrant'ın teyzesi Hazel Bryant, kanala yaptığı açıklamada, polisin Makiyah'ı 'hiçbir uyarıda bulunmadan vurduğunu' söyledi.

Yaşanan cinayetin ardından ise, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı.