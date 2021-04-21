BIST 1.365
DOLAR 8,12
EURO 9,78
ALTIN 466,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

ARNAVUTKÖY'de elektrik voltajının aniden yükselmesi sonucu birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu. Buzdolabından televizyona, bilgisayardan çamaşır makinasına, aydınlatma lambalarından binaların girişindeki elektrik panolarına varıncaya kadar tüm cihazlarının bozulduğunu iddia eden vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor.

Abone ol

Olay, dün akşam iftar vaktinden kısa bir süre önce yaşandı. İddiaya göre; Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında bir anda elektrik kesintisi yaşandı.

Bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının ve oyun konsollarının patlayarak yandığı olay sonrası bina sakinleri kendilerini panikle dışarı attı.

Dışarıya çıktıklarında komşularının da aynı sorunu yaşadığını fark eden bina sakinleri, birbirine bitişik 5 apartmanda elektriklerin gittiğini ve prize bağlı tüm elektronik cihazların bozulduğunu fark etti. Durumu hemen elektrik dağıtım şirketi ile paylaşan vatandaşlar, yüksek voltajdan kaynaklanan kesinti sonrası evlerindeki çok sayıda cihazın bozulduğunu iddia etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları, bölgede çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaşadıkları mağduriyetin ve zararlarının karşılanmasını istediler.

ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Bilgin oğlu Oğuzhan Bilgin kimdir? Vedat Bilgin gelini Hande Bilgin kimdir?
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselilerin sınavlarıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Yatmama izin...
Covid-19'da vaka ortalaması geri gelmezse büyük tehlike kapıda!
Pegasus'tan Abirbus atağı bu yıl 5 Airbus uçağı teslim alacak
Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a diş geçiremiyor!
Korona aşı randevu alma telefon numarası kaç?
Anadolu Efes, Real Madrid'e fark attı seride 1-0 öne geçti
Yorumlar