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Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a diş geçiremiyor!

OPTA verilerine göre Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının beşinde puan kaybı yaşadı.

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Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok değerli iki puanı bu kez Sivas'ta bıraktı. Geçen hafta sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından da 0-0'la ayrıldı.  Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 72'ye çıkardı. Siyah Beyazlılar ile en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Sivasspor ise puanını 51'e çıkardı. 

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de kalan maçları;Kayserispor, Çaykur Rizespor (D), Hatayspor, Galatasaray (D), Fatih Karagümrük, Göztepe (D)

OPTA verilerine göre Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının beşinde puan kaybı yaşadı (1B 4M).

Süper Lig'de oynadığı son altı maçta dokuz puan kaybeden Beşiktaş (2G 3B 1M), daha önceki 17 karşılaşmada sadece yedi puan bırakmıştı (14G 2B 1M).

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