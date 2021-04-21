Aboubakar için kötü haberi Sergen Yalçın verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın sezonun kalan maçlarında büyük ihtimalle oynayamayacağını açıkladı.

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Sivasspor maçını yorumlayan Sergen Yalçın, "Puan kayıpları olabilir. Zaten Sivas zor bir deplasman. Burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içinde vardı. Esas kazanmamız gereken maç geçen haftaydı. Aboubakar'ı büyük ihtimal kaybettik. Larin de sakatlandı. Larin'i keyfime çıkarmadım. Oyuncu değişikliklerinde açıklama yapmama rağmen eleştiriler saçma oluyor. Aboubakar ve Larin sakatlandı. Oyun hakimiyeti olan tek santraforumuzu çıkarmayız" dedi.

Maçı yöneten hakem Fırat Aydınus'u öven Sergen Yalçın, "Sahanın en iyisi herhalde Fırat Aydınus'tu. Müthiş bir maç yönetti. Kendisi de beğendiğim bir hakem. Sahanın en iyisi oydu" diye konuştu.

''Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Maçı değerlendirmeye devam eden Beşiktaş çalıştırıcısı, "İlk yarı çok tutuktuk. Rakip de fazla bir şey yapmadı. İlk yarı bir şeyler yapmaya çalıştık. Maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncular üretemediler. Savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Onlar da kontra atakla pozisyon bulmaya çalıştı. Çok zevkli bir maç olduğunu söylemek zor. Zevksik bir maçtı. Sahanın en iyisi söylediğim gibi Fırat Aydınustu. Forvet oyuncuları sakatlandı ancak bir şekilde sahaya çıkarız. Hiçbirşeyden vazgeçmedik. Şampiyonluktan vazgeçmedik. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz''

Şampiyonluk için iddiasını bir kez daha ortaya koyan Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz. Diğerleri ancak ikinci adayı olur. Kimse fazla heveslenmesin. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz" diyerek rakiplere göndermede bulundu.

"Büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak"

Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası ise ilk yarının sonlarında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın durumu hakkında konuştu, "Büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak" dedi.