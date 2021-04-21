Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın anlatın

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına, “Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin” talimatını verdiğini yazdı.

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128 milyar dolar nerede tartışması sürüyor. Hükümetin yetkili isimlerinin Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklamaları CHP'yi tatmin etmedi. Kılıçdaroğlu, paranın birilerine peşkeş çekildiğini iddia etti. Muhalefetin suçlamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği yanıt merak konusu oldu

AK Parti'nin son MYK toplantısında konuşulanları Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında aktardı. Selvi, Erdoğan'ın grup toplantısında rezerv tartışmalarıyla ilgili ayrıntılı bir cevap vermesinin beklendiğini yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

Erdoğan'ın kurmaylarına talimatı

"128 milyar dolarla ilgili tartışmalar siyasetin tansiyonunu yükseltti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda rahat olduğu gözleniyor. Çünkü Erdoğan, yapılan her işlemin kaydının tutulduğunu ve Merkez Bankası kaynaklarının gerektiği zamanda ve doğru bir şekilde kullanıldığını düşünüyor. Erdoğan’ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, “Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin” talimatını veriyor. “Muhalefetin yalanlarını millete izah edin arkadaşlar” diyor.

Grup toplantısında cevap vermesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda gelen her dalgayı göğüsleyen bir lider. Erdoğan’ın bugün AK Parti grubunda 128 milyar dolar konusunda ayrıntılı açıklamalar yapacağı söyleniyor. Erdoğan’ın hem işin ekonomik boyutunu anlatması hem de muhalefetin, “Buharlaştı, arka kapıdan birilerine satıldı” şeklindeki ithamlarına yanıt vermesi bekleniyor. Yine ne varsa Erdoğan’da var.