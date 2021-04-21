Adana’da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında; 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen, 1’i de İncirlik Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğu saptantı.

Bankaya para aktarımı

Aynı zamanda zanlıların mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı öne sürüldü. Zanlılardan öğretmenin terör örgütünün bankasına para yatırdığı da belirlendi.

8 şüpheli yakalandı

8 kişi bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adli tıbba getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.