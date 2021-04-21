Pegasus'tan Abirbus atağı bu yıl 5 Airbus uçağı teslim alacak
Pegasus'un bu yıl teslim alacağı 5 Airbus uçağının finansal kiralama ile finanse edeceği açıklandı.Abone ol
Pegasus hava yolu şirketi, 2012 yılında verdiği Airbus siparişleri kapsamında bu yıl teslim alacağı 5 uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle yapılmasına karar verdiği bilgisini paylaştı.
Finansman sağlayacak kuruluşlar teklif verecek
KAP'a dün akşam yapılan açıklama göre finansman yöntemi ve finansman sağlanacak kuruluşlar teklif toplama yöntemiyle belirlenecek.
Alınacak uçakların modelleri
Pegasus 2012 yılında Airbus'tan 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tip uçak sipariş etmişti. Şirket bu yıl Mart-Aralık döneminde 4 adet A320neo, 1 adet A321neo uçak teslim alacak.