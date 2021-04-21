Mardin’de sahte avukat duruşma sırasında yakalandı

MARDİN'de kendini avukat olarak tanıtan dolandırıcı, avukat olarak girdiği duruşmada yakalanarak, tutuklandı.

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Muş'un Varto ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B., avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıttı ve mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle ilişkilendi.

Daha sonra Mardin Asliye Ceza Mahkemesi salonuna cübbe ile giren Abdurrahman B., duruşma sırasında fark edildi.

Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte isimle kendini avukat olarak tanıtıp Hikmet Esen ve eşi Özlem Esen'den avukatlık ücreti 1625 lira alan Abdurrahman B.'yi Mazıdağı Adliyesi'nde gözaltına aldı.

Tutuklandı

Yapılan sorgusunda benzer suç kayıtları bulunan Abdurrahman B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, vatandaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.