ANKARA'da beklenen kabine revizyonu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Yeni kabinede Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yer almazken, 3 yeni isim kabineye girdi.

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Uzun süredir konuşulan ve hakkında spekülasyonlar da yapılan kabine değişikliği gerçekleşti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde ikiye ayrıdı. Zehra Zümrüt Selçuk yeni Kabine'de yer almazken, adı son günlerde kendi şirketinden kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan satmakla gündemde olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da görevden alındı. 3 yeni isim de Kabine'ye girdi. İşte Kabine değişikliğinin tüm ayrıntıları...

Kabine'de bakan sayısı 17'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin atandı.

Ticaret Bakanı Pekcan görevden alındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine de son verilerek yerine AK Parti eski Grup Başkanvekili Mehmet Muş getirildi. Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlendi ve çalışmalar yürüttü. Pekcan'ın kendisi ve eşine ait şirketten Ticaret Bakanlığı'na 89 milyon liralık dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı.



Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir? Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982’de Trabzon Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

- Daha sonra Washington State University School of Economic Sciences’de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

- Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama Uzmanı olarak çalıştı.

- AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.

- Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. ve 27. dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM’de Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapan Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

- 2014 yılında AK Parti MYK üyeliğine seçilerek AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulunan Muş, AK Parti’nin 2. Olağanüstü Kongresinde tekrar MKYK üyeliğine seçildi.

- Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği, MYK üyeliği yaptı ve İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyordu. İngilizce bilen Muş, evli ve bir çocuk babası.

"Aile' ve "Çalışma" bakanlıklarının yeni yapısı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak 2'ye ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine 'Aile ve Sosyal Hizmetler' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik' bakanlıkları kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri de kurulan yeni bakanlıklara dağıtıldı.

1- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev ve yetkileri; sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak olarak belirtildi.

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine ise Derya Yanık atandı. 1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

BAĞLI KURULUŞLAR: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinin hizmet birimleri; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.