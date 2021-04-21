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Naci Bostancı'nın oğlu Afşin Burak Bostancı Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne atandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazete kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın oğlu Afşin Burak Bostancı atandı.

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın oğlu Afşin Burak Bostancı atandı.

Bostancı, 2019 yılının Şubat ayından bu yana Nükleer Düzenleme Kurumu Kurul üyesi olarak görev yapıyordu.

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