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Nusret Gökçe doğduğu köye yaptırdıklarını sıraladı bu kez takdirleri topladı

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Instagram'dan, doğduğu köye ait bir video paylaşımda bulundu.

Dünyaca ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video paylaşımda bulundu.

Doğduğu topraklara ait video paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine şu notu düştü: "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."

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