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Kırıkkale'de ortalık bir anda karıştı! Saç saça baş başa kavga ettiler

İhlas Haber Ajansı

KIRIKKALE'de kırmızı ışıkta mendil satan bir grup genç kadının saç saça baş başa kavgasına büyükler de dahil oldu.

Olay, Kırıkkale’de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Kavşağı’nda yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere mendil satmaya çalışan bir grup genç kadın, iki küçük çocuğun gözü önünde saç saça baş başa kavga etti. Bir süre sonra arkadan iki kişi de kavgaya dahil oldu. Şahıslar kavgada birbirlerine yumruk ve tekmelerle acımasızca saldırdı.

Kavgaya karışanların hiçbirinde maske olmadığı ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydıkları görüldü. Bebek yaştaki çocukların dehşetle izlediği kavga, bir süre daha devam ettikten sonra kendiliğinden son buldu. Yaşanan kavga anları, kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

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