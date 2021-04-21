ANTALYA’da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, adeta hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen kişinin karşısına kazların çıktığı görülüyor. Kazlardan korkan kişi önce taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendisine taş atılmasına sinirlenen kazlardan birisi adamın üstüne üstüne gitti. Bunun üzerine kazlardan kaçmaya çalışan adam yere düşerek adeta sürüklendi. Olay sonrasında yaralanan kişinin yardımına çevrede bulunan diğer vatandaşlar yetişti. Hafif şekilde yaralanan kişi gideceği yere başka yoldan gitmek zorunda kaldı.