BIST 1.347
DOLAR 8,19
EURO 9,85
ALTIN 468,78
YEREL

Antalya'da yoldaki kaz sürüsüne taş attı! Hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, adeta hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen kişinin karşısına kazların çıktığı görülüyor. Kazlardan korkan kişi önce taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendisine taş atılmasına sinirlenen kazlardan birisi adamın üstüne üstüne gitti. Bunun üzerine kazlardan kaçmaya çalışan adam yere düşerek adeta sürüklendi. Olay sonrasında yaralanan kişinin yardımına çevrede bulunan diğer vatandaşlar yetişti. Hafif şekilde yaralanan kişi gideceği yere başka yoldan gitmek zorunda kaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan'a hakaret eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi kim?
Sultanbeyli'de hamile kadın benzin istasyonunda doğum yaptı
İstanbul'da işten çıkmıştı her şey bir anda oldu! Kanlar içinde kaldı
Aydın'da Türk bayrağına çirkin saldırı! Emniyet harekete geçti
ABD'de polisin 16 yaşındaki siyahi genci tabancayla vurarak öldürdüğü anlar
Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı
Yozgat'ta seyir halindeki işçi servis midibüsü yandı
Antalya'da bisikletiyle yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi
İstanbul'da sokakta kadına dehşeti yaşattı! Film izler gibi izlediler
Kılıçdaroğlu 128 milyar doların peşkeş çekildiğini iddia etti
Yorumlar