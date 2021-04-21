CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam edilen Menderes benzetmesi yapmasıyla ilgili eleştirilere ''Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından katıldığı programa ilişkin görüntüleri paylaşan Altay, ''Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır'' notunu düştü.

"Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" demişti

Altay katıldığı bir televizyon kanalında merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunmuştu.