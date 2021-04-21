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CHP

CHP'li Engin Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi

Amirallerin darbe imalı bildirisinin yankıları hala devam ederken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'dan tepki çekecek bir açıklama geldi. Bir televizyon programına konuk olan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken CHP zihniyetini de açığa vurdu. Merhum Başbakan Adnan Menderes'ten örnek veren Altay, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" ifadelerini kullandı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in tek parti zihniyetinin dine karşı uyguladığı politikaları değiştirerek demokratik adımlar atmasını taviz olarak değerlendiren Altay, tepki çekecek bir benzetme yaptı. Altay'ın canlı yayında kullandığı ifadeler şöyle:

"Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle.... Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."

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