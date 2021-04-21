Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 128 milyar dolar tatışmasıyla ilgili olarak ''Ortaya atılan rakam ve anlam yanış. Ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından '128 milyar dolar' iddialarına yanıt verdi ve "CHP’nin etrafında kümelenen yıkım ekibi, YANLIŞ ve YALAN olduğunu bile bile “128 milyar dolar” yalanına sarıldı. Şimdi bu meselede kim, kendini rezil etme pahasına ne demiş ve GERÇEK neymiş bir bakalım mı?" ifadelerini kullandı.