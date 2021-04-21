Arnavut ciğeri nasıl yapılır nefis bir tat!

İftar menünüz için ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için Arnavut ciğeri tarifi paylaştık. İşte malzeme listesi ve yapılışı...

Ciğerin küçük parçalar halinde kesilip una bulandıktan sonra kızartılmasıyla oluşan bir yemek Arnavut ciğeri. Arzuya göre sıcak ya da soğuk olarak servis ediliyor. Kızgın yağda kızartılarak hazırlanan ve belirli püf noktaları bulunan Arnavut ciğeri, iştah açan ve ağız sulandıran bir başlangıç tarifi. İftar menünüze çok yakışacağını düşündüğümüz Arnavut Ciğerini mutlaka denemenizi öneriyoruz. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

500 gram dana ciğer, 2 adet Patates, 1 çay bardağı un, 1 çay kaşığı Kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 Adet Soğan, 1 tutam maydonoz, Yeterince tuz, 1 çay kaşığı sumak ekşisi, Kızartma için yeterince yağ.