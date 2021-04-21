Süleyman Özışık'tan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: ''Allah affetsin!''
Ak Parti seçmeni tarafından eleştiri alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla, Ak Partiyle olan ilişkileri hakkında Hadi Özışık'ın yaptığı yayın üzerinden tartışmalar hala devam ediyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalındaki "Perde Arkası" programında bomba açıklamalarda bulunmuştu.
Gürkan Hacır ile Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu programı hakkında Özışık'a sert yorumlar geldi. Ahmet Davutoğlu'nu konuk aldığı programla iligili konuşan Özışık bu sert yorumlara cevap verdi.