Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan... herkes günlerdir 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabını arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında detaylı bir açıklama yaptı...

İktidar açıklama üstüne açıklama yapıyor, CHP'li İlhan Kesici bile muhalefetin #128milyardolarnerede sorusunu çürüttü ama afişler, söylemler... devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu ise vicdanları sızlatan bir eylemle Ayla Bebek'in cesedi üzerinde 128 milyar dolar nerede siyasetini yaptı. Ve fakat... bütün bunları bir kenara bırakın, Sedef Kabaş'ı dinleyin derim.

Tele1'in ekran yüzü Sedef Kabaş'ın öğrencilerine verdiği ders 128 milyar dolar nerede sorusuna cuk oturdu... İlhan Kesici ile Sedef Kabaş günün iki ayrı kahramanı oldu dersek yeridir...