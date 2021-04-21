PAKİSTAN'ın Sindh eyaletinde otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Khairpur bölgesinde bir otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Feci kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ve kurtarma ekibinin araçlarda sıkışanları dışarı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Kazaya minibüs şoförünün neden olduğu bilgisi paylaşıldı.