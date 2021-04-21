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Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

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