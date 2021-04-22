Masumiyet 10. bölüm fragmanı

Masumiyet dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumiyet'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumiyet 28 Nisan 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın ilk aşkı yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.