Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor... 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı gündemde mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15:00'te toplanmıştı. Toplantı sona erdi ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklama yapıyor. İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları...

- Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek.

- Toplantıda virüsün yeni varyantları ile birlikte mutasyonlar ele alınmıştır.

Vaka sayıları düşmezse tedbirler sıklaştırılacak

- Vaka sayılarının artış hızı azaldı. Hızlı yayılan mutasyonlar nedeniyle vaka sayıları hızlanmıştı. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşlerin sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması kararlaştırılmıştır.

- Ülkemizde en fazla görülen varyant İngiltere kaynaklıdır. Semptom göstermeyen vakaların toplam vakalar oranında bir değişiklik yok.

Hindistan'dan gelenlere 14 gün karantina

- Yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantı olarak yeni bir tür daha tespit edilmiştir. Ülkemizde Hindistan varyantı henüz görülmedi. Bu kapsamda Hindistan'dan ülkemize giriş yapmak isteyenlere 14 gün karantina kuralı uygulanıyor.

- 2 aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta, bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmekte.

- Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.

- Aşı adaylarımız için olumsuz bir olay gerçekleşmemiştir. 3. bir inaktif aşımızın Faz 1 çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacak.

- Bir vektör aşımızın da Faz 1 çalışması için üretim çalışmaları devam etmektedir.

Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

- Birileri Bilim Kurulumuzu hedef alarak, bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da buna siyasi karşılık vererek parçası olmayacağım.