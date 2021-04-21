BIST 1.344
DOLAR 8,26
EURO 9,96
ALTIN 474,64
GÜNCEL

Şimdi çocukların zamanı Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı #23Nisan

Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’nda #ŞimdiÇocuklarınZamanı​! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu, çocuklarımız her gün mutlu olsun!

·Çocuk oyun alanları: Her uçuş kapısı bölgesinde farklı temada olmak üzere 5 noktada oyun alanı bulunmaktadır.

·Aile odaları: Her tuvalet bölgesinde çocuklu ailelerin rahatça kullanabileceği genişlikte ve bebek alt değiştirme ünitesi bulunan aile odaları bulunmaktadır.

·Bebek bakım odaları: Bebek emzirme ve alt değişimi imkanı sağlayan bebek bakım odaları 13 farklı noktada bulunmaktadır.

·Bebek arabası: Ücretsiz bebek arabası hizmetimiz bulunmaktadır.

·Çocuklu Aile Giriş Noktaları: Giriş, iç hatlar ve dış hatlar 2. Güvenlik alanlarında 0-5 yaş arası çocuğu olan ailelere öncelik tanınan güvenlik geçiş noktaları bulunmaktadır.

· Buggy hizmetimiz 0-2 yaş çocuklu ailelere ücretsiz olarak sunulmaktadır.

·Çocuklu aile otopark noktaları: Yeşil otopark P3 ve P5 katlarında asansöre yakın noktalarda çocuklu ailelere ayrılan park yeri bulunmaktadır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya'da kamyonet ve minibüs çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 1 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün telefonla ilgilendiği ortaya çıktı
Arnavut ciğeri nasıl yapılır nefis bir tat!
CHP'li Engin Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Menderes benzetmesi
Kırıkkale'de ortalık bir anda karıştı! Saç saça baş başa kavga ettiler
Antalya'da yoldaki kaz sürüsüne taş attı! Hayatının şokunu yaşadı
Erdoğan'a hakaret eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi kim?
Sultanbeyli'de hamile kadın benzin istasyonunda doğum yaptı
Nusret Gökçe doğduğu köye yaptırdıklarını sıraladı bu kez takdirleri topladı
İstanbul'da işten çıkmıştı her şey bir anda oldu! Kanlar içinde kaldı
Yorumlar