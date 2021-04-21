Şimdi çocukların zamanı Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı #23Nisan

Arnavut ciğeri nasıl yapılır nefis bir tat!

Erdoğan'a hakaret eden AK Partili Belediye Meclis Üyesi kim?

Nusret Gökçe doğduğu köye yaptırdıklarını sıraladı bu kez takdirleri topladı

İstanbul'da işten çıkmıştı her şey bir anda oldu! Kanlar içinde kaldı