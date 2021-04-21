Şimdi çocukların zamanı Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı #23Nisan
Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’nda #ŞimdiÇocuklarınZamanı! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu, çocuklarımız her gün mutlu olsun!
·Çocuk oyun alanları: Her uçuş kapısı bölgesinde farklı temada olmak üzere 5 noktada oyun alanı bulunmaktadır.
·Aile odaları: Her tuvalet bölgesinde çocuklu ailelerin rahatça kullanabileceği genişlikte ve bebek alt değiştirme ünitesi bulunan aile odaları bulunmaktadır.
·Bebek bakım odaları: Bebek emzirme ve alt değişimi imkanı sağlayan bebek bakım odaları 13 farklı noktada bulunmaktadır.
·Bebek arabası: Ücretsiz bebek arabası hizmetimiz bulunmaktadır.
·Çocuklu Aile Giriş Noktaları: Giriş, iç hatlar ve dış hatlar 2. Güvenlik alanlarında 0-5 yaş arası çocuğu olan ailelere öncelik tanınan güvenlik geçiş noktaları bulunmaktadır.
· Buggy hizmetimiz 0-2 yaş çocuklu ailelere ücretsiz olarak sunulmaktadır.
·Çocuklu aile otopark noktaları: Yeşil otopark P3 ve P5 katlarında asansöre yakın noktalarda çocuklu ailelere ayrılan park yeri bulunmaktadır.