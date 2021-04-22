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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Taha Akgül’ü telefonla arayıp tebrik etti

POLONYA'da 125 kiloda Rus rakibini devirerek 8. Avrupa şampiyonluğunu kazanan milli güreşçi Taha Akgül’ü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arayarak tebrik etti.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Rus Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçiyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, olimpiyatlarda ikinci altın madalyayı kazanmak için elinden geleceğini yapacağı söyleyen ve tebrik için teşekkürlerini ileten Akgül, "Pandemiden dolayı uzun bir ara bir ayrı düştük. Sesinizi duymak bize moral veriyor. İnşallah olimpiyatta da elimizden geleni yapacağız. İkinci altını alacağım inşallah. Teşekkür ederim" dedi.

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