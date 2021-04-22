İSTANBUL Sultangazi'de 3 temizlik işçisi darp edildi. İşçilerden birinin kaldırım taşları ile darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Sultangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri sokak temizliği yapmak için bir sokağa girmek istedi. Gelişi güzel park edilen araçlardan dolayı sokağa giremeyen çöp toplama kamyonu sürücüsü kornaya basarak mahalle sakinlerinden araçlarını park ettikleri yerden almasını istedi.

Bu sırada aynı sokakta ikamet eden ve geçtiğimiz hafta gelişi güzel aracını park ettiği için aracı otoparka çekilen bir kişi, temizlik işçileri ile tartışmaya başladı. Tartışmaya bu kişinin yakınları da dahil olarak temizlik işçilerine saldırmaya başladı. Saldırganlardan kaçarak kurtulmaya çalışan Kadir Erdoğan adlı işçi, feci şekilde darp edildi. Kaldırım taşı ile darp edilen Erdoğan, öldüresiye dövüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erdoğan ve diğer mesai arkadaşları kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.