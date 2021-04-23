Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı? Nagehan Alçı ile Tevfik Göksu polemiği olay

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı aralık bırakan İmamoğlu, Nagehan Alçı ile soru polemiğine girdi. İmamoğlu'nun Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile ilgili sözleri de olay...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun program boyunca Nagehan Alçı ile sık sık polemiğe girmesi dikkat çekti.

Nagehan Alçı'nın "Diyelim ki Merkezi İdare Topçu Kışlasını inşa etmeye karar verdi. Ne yapacaksınız? Karşı çıkacak mısınız? Direniş başlatacak mısınız?" sorusuna tepki gösteren İmamoğlu şu yanıtı verdi: "İki yıldır benden kavga istiyorsunuz, ben etmiyorum. Ben işimi kavga etmeden yönetiyorum. Benim kavgayla işim yok. Siz bizim üslubumuzu hala çözemediniz mi? 2,5 senedir ben buradayım."

Tevfik Göksu benim muhatabım değil

Nagehan Alçı'nın, İBB Meclis Başkanvekili ve Esenler Belediye BAşkanı Tevfik Göksu'nun kendisine mesaj yoluyla ilettiği bir soruyu sormak istemesi üzerine İmamoğlu, "Tevfik Göksu’dan mesaj alıp bana soru soracaksanız bu yayın bitmez; Tevfik Bey benim muhatabım değil, üzülüyorum ona" ifadelerini kullandı.

Mesajlarınıza bakarak soru sormak olmaz

Nagehan Alçı'nın "Siz dersimi çalıştım diyorsunuz hakikaten çok hazırlıklı gelmişsiniz, yalnız meslektaşlarımız adına söyleyeyim biz de dersimizi çalıştık" ifadelerine yanıt veren Ekrem İmamoğlu "Pek öyle görünmüyor, mesajlarınıza bakarak soru sormayla olmaz." dedi.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mehmet Akif Ersoy'un "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:

- Ben İBB ilçe başkanıydım, adayım demedim, önerildim. İlçe Belediye Başkanıydım adayım demedim. Hatta ön seçim istedim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için benden bir şey duydunuz mu? Benim sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifakımızın Genel Başkanı sayın Meral Akşener uygun görmüşler doğru aday demişler. Aday yaptılar. Onun için ben aday değilim, ben hiç aday olmadım ki. Hiçbir şeye aday olmadım. Benim derdim bu kadim kent. En başarılı en demokrat belediye başkanı olmak.

İmamoğlu, İstanbul için tam kapanma istedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecine ilişkin "Ülkemizin tam kapanmaya ihtiyacı var. Ramazanın son 2 haftası ile bayramı da dahil ederek toplam 3 haftalık bir tam kapanmanın faydalı olacağını düşünüyorum.Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik" açıklamasını yaptı.